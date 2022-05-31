日高市議会６月定例会が開会した26日、正副議長選挙が行われ、議長に森崎成喜氏（72）（志正会）、副議長に大川戸岩夫氏（72）（清風会）が選出された。正副議長は、議会内の申し合わせにより１年交代とされ、毎年、選挙が行われている。
森崎氏は平成15年に初当選し５期目。議長１回、副議長２回、総務常任委員長、建設経済常任委員長などを歴任した。
大川戸氏は平成19年に初当選し４期目。議長１回、副議長１回、総務福祉常任委員長、文教経済常任委員長などを歴任した。
議長選は、投票総数16票のうち有効投票15票、無効投票１票で、森崎氏が12票、稲浦巖氏（自然エネルギーの会）が２票、田中まどか氏（みんなの会）が１票を獲得。
続いて行われた副議長選は有効投票15票、無効投票１票で、大川戸氏が12票、稲浦氏が２票、田中氏が１票という結果だった。
議長に就任した森崎氏は、「先人が築いた日高市の発展のため、議会と行政が協力し合いながら、皆様と共に一生懸命頑張っていきたい」と抱負を語った。
また、議会運営委員会、総務福祉常任委員会、文教経済常任委員会の選任が行われ、次の通り決定した。◎が委員長、○が副委員長。
▽議会運営委員会＝◎大澤博行、○和田貴弘、加藤大輔、鈴木健夫、山田一繁、齋藤忠芳
▽総務福祉常任委員会＝◎加藤大輔、○吉本新司、松尾万葉香、三木伸也、田中まどか、稲浦巖、山田一繁、森崎成喜
▽文教経済常任委員会＝◎鈴木健夫、○金子博、和田貴弘、佐藤真、大澤博行、大川戸岩夫、橋本利弘、齋藤忠芳
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