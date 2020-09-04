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夕方の豪雨、一時道路冠水も 飯能
夕方の豪雨、一時道路冠水も 飯能
投稿日 : 2020年9月4日
最終更新日時 : 2020年9月4日
作成者 :
bunkawp-admin
カテゴリー :
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２日夕方、飯能・日高周辺は雷を伴う激しい雨に見舞われた。飯能市街地では視界が遮られるほどの勢いで１時間近く降り続き、東飯能駅西側交差点付近では一時道路が冠水した＝写真＝。
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豪雨
,
道路冠水
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