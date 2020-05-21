新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、院内感染防止のため、現在、飯能市内には、電話などでの診療に対応している医療機関がある。電話での診療を希望する場合は、事前に受診の手順などを各医療機関に電話で確認する必要がある。

電話診療を実施している市内の医療機関は次の通り。（診療所名、診療科目、薬の処方、住所、電話番号の順）

【電話診療（初診可）】

▽名栗診療所（内科）、院内窓口処方、（上名栗２０８－６、９７９・１１２５）▽飯能整形外科病院（整形外科、内科、リハビリテーション科）、院外処方、（東町12－２、９７５・７５７５）▽間柴医院（内科）、院外処方、（緑町３－４、９８３・１６６０）▽南高麗診療所（内科）、院内窓口処方、（下直竹１０９１－１、９７２・３８０７）▽よこたに眼科（眼科）、院内窓口処方、（仲町12－10飯能サンプラザ２Ｆ、９７４－８００７）

【電話診療（再診に対応）】

▽土屋医院（内科）、院外処方、（原市場５６６－１、９７７・０００８）▽長嶋医院（内科）、院内窓口処方及び院外処方で郵送も可、（坂石町分２３７－２、９７８・１２３４）▽名栗園診療所（内科、外科、神経内科、胃腸科）、院内窓口処方、（下名栗４６５－１、９７９・０１５６）▽飯能市東吾野医療介護センター（内科、神経内科）、院外処方、（虎秀25－1、９７８・２０００）▽飯能中央病院（内科、消化器内科、消化器外科、小児科、神経内科、放射線科、外科、婦人科、耳鼻咽喉科、皮膚科、リハビリテーション科、整形外科、循環器内科、泌尿器科、リウマチ科、脳神経外科、形成外科）、院外処方、（稲荷町12－７、９７２・６１６１）▽東飯能駅前クリニック（内科、循環器科）、院内窓口処方及び院外処方、（柳町３―５、９７４・６６３３）▽古川医院（内科、胃腸科、肛門科、外科）、院外処方、（南町９－10、９８３・０１８２）▽武蔵の森病院（心療内科、精神科）、院内窓口処方及び院外処方で郵送も可、（飯能９４９‐15、９８３・１２２１）

【オンライン診療（再診に対応）】

▽南飯能病院（精神科）、院内窓口処方及び院外処方、（矢颪４１５、９７２・７１１１）

【こども医療費など公費がある人に対応】

▽美杉台クリニック（内科、小児科、皮膚科）、院外処方、（美杉台２－18－14、９７４－５１２２、対応等は問い合わせ）

問い合わせは健康づくり支援課（保健センター内、９７４・３４８８）。