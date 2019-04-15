任期満了に伴う日高市議会議員選挙（21日投開票）は14日告示され、定数16に対し現職11・新人７の計18人が届出を行った。その後、市内にポスターが掲示され、各候補者は出陣式や街頭での第一声に臨み、公約や市政にかける意気込みを有権者に訴えた。今回の選挙は、現職５人が引退し、新人７人が新たに立候補する形となり、２人が涙を呑むことに。激しい舌戦は投票日前日の20日まで繰り広げられる。

立候補者は次の通り。敬称略、届出順（氏名、党派、現・新、住所、年齢、職業の順）

田中まどか（無所属・現３期・武蔵台・59・市議会議員）

和田貴弘（無所属・新・栗坪・51・管工事業）

金子博（無所属・新・大谷沢・64・無職）

稲浦巖（無所属・現３期・横手・74・市議会議員）

大澤博行（無所属・現３期・原宿・56・会社役員）

加藤大輔（無所属・新・旭ヶ丘・44・広告制作業）

三木伸也（公明党・新・高萩東・51・無職）

鈴木健夫（公明党・現２期・武蔵台・66・市議会議員）

佐藤真（共産党・現１期・下鹿山・53・政党役員）

吉本新司（無所属・現６期・高萩・73・飲食業）

飯野武宏（無所属・新・高萩・46・古物商）

森崎成喜（無所属・現４期・高萩東・69・市議会議員）

岸野紀子（無所属・新・南平沢・38・会社員）

大川戸岩夫（無所属・現３期・横手・69・市議会議員）

山田一繁（無所属・現３期・鹿山・61・市議会議員）

橋本利弘（無所属・現５期・高麗川二丁目・75・飲食業）

松尾万葉香（無所属・新・横手・36・自営業）

齋藤忠芳（無所属・現７期・南平沢・60・会社役員）