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日本一の飯能市へ期待 新年祝賀式「おめでとう飯能」
日本一の飯能市へ期待 新年祝賀式「おめでとう飯能」
投稿日 : 2018年1月10日
最終更新日時 : 2018年1月10日
作成者 :
bunkawp-admin
カテゴリー :
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新年への期待を込め杯を掲げる出席者
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美杉台中学校吹奏楽部
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野田直人市議会議長
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