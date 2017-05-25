阿須運動公園に運び込まれた不審物

阿須運動公園に運び込まれた不審物

　東飯能駅で発見された手りゅう弾は、東飯能駅東口から南に約４キロメートル離れた、飯能市の入間川河川敷を利用した阿須運動公園内で処理中。園内への進入は規制されている。

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