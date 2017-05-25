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東飯能駅不審物 飯能市が緊急会議【2】
東飯能駅不審物 飯能市が緊急会議【2】
投稿日 : 2017年5月25日
最終更新日時 : 2017年5月25日
作成者 :
bunkawp-admin
カテゴリー :
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東飯能駅西口で駅利用者に状況を説明する駅員
東飯能駅構内で、爆発物のような不審物が発見された問題で、飯能市は大久保勝市長以下、部長らが緊急会議を８時45分頃から開いている。
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不審物
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危機管理室
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市
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東飯能駅
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