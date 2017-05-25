東飯能駅西口で駅利用者に状況を説明する駅員

東飯能駅西口で駅利用者に状況を説明する駅員

  東飯能駅構内で、爆発物のような不審物が発見された問題で、飯能市は大久保勝市長以下、部長らが緊急会議を８時45分頃から開いている。

 

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