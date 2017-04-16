任期満了に伴う飯能市議会議員選挙は16日告示され、定数19に対して、現職17人、新人９人の計26人が立候補の届出を行った。投開票日は23日。飯能市役所で届出を済ませた候補者たちは各地で第一声を響かせ、熾烈な選挙戦に突入した。

候補者は次の通り。敬称略、届出順。氏名以降は党派、現職または新人、住所、年齢、職業の順。

▽永山隆＝無所属・新・美杉台・57・会社員＝

▽高橋道雄＝民進党・新・中藤下郷・61・自営業＝

▽加涌弘貴＝無所属・現５期・美杉台・59・会社役員＝

▽加藤由貴夫＝無所属・現４期・新町・67・会社役員＝

▽松橋律子＝公明党・現５期・永田・66・政党役員＝

▽内田健次＝無所属・現２期・原市場・65・市議会議員＝

▽野田直人＝無所属・現６期・飯能・60・会社役員＝

▽新井巧＝共産党・現５期・井上・61・政党役員＝

▽田島亘＝無所属・新・征矢町・32・無職＝

▽滝沢修＝共産党・現４期・岩沢・61・政党役員＝

▽栗原義幸＝公明党・現１期・川寺・50・政党役員＝

▽山田利子＝共産党・現５期・八幡町・69・政党役員＝

▽武藤文夫＝無所属・現９期・双柳・76・会社役員＝

▽野口和彦＝諸派（チームはんのう）・現１期・前ケ貫・42・市議会議員＝

▽関田直子＝無所属・新・岩沢・42・主婦＝

▽木藤達哉＝無所属・新・柳町・54・自営業＝

▽鳥居誠明＝無所属・現４期・緑町・66・市議会議員＝

▽宮倉一夫＝無所属・新・上畑・60・会社役員＝

▽新井重治＝無所属・新・岩沢・63・無職＝

▽パタソンひとみ＝無所属・新・平戸・50・会社員＝

▽平沼弘＝無所属・現２期・南川・65・市議会議員＝

▽中元太＝公明党・現１期・落合・46・政党役員＝

▽坂井悦子＝日本維新の会・新・川寺・44・会社社長＝

▽砂長恒夫＝無所属・現４期・飯能・70・会社役員＝

▽金子敏江＝共産党・現６期・大河原・61・政党役員＝

▽大津力＝無所属・現１期・飯能・45・会社役員＝