自民党飯能支部の平成29年度総会がこのほど、ヘリテイジ飯能で開かれ、支部長に内沼博史県議（60）が選出された。前支部長の長坂悟氏は顧問に就任した。

４月市議選、７月市長選と重要な選挙が続く飯能。党としても引き締めを図りながら、党勢拡大にあたる。

総会の議案は、前年度事業報告・同決算、平成29年度事業計画案・同予算案と、役員の一部変更などについて。スムーズな審議で全議案とも可決、承認された。平成29年度についても引き続き党員増大に努め、支部組織の強化とともに人材育成を図ることが確認された。

平成29年度自民党飯能支部役員（任期２年）は次のとおり。敬称略。

▽顧問＝大塚拓、沢辺瀞壱、長坂悟▽相談役＝中村興夫、小室舜一、齋藤文雄、石井道夫、新井景三、本橋武久、市川章弘、荒井利夫、増島宏徳、伊澤健司、福島毅、泉清

▽支部長＝内沼博史▽総務会長＝武藤文夫▽総務委員＝野田直人、椙田博之、加涌弘貴、鳥居誠明、砂長恒夫、加藤由貴夫、平沼弘、内田健次

▽幹事長＝新井信夫▽副幹事長＝小熊和明、馬場正春▽幹事＝渡辺哲雄、柳戸量一、町田千春、森園六生、坂本勉▽政調会長＝福島安正▽政調副会長＝加藤正幸▽政調委員＝安藤泰雄、半田武

▽組織委員長＝小見山進▽組織副委員長＝小林和子▽組織委員＝島田秀和、宮倉一夫▽広報委員長＝高山国雄▽広報副委員長＝山下睛▽広報委員＝竹田政弘、内沼定男、山下英一郎

▽財務委員長＝町田誠一▽財務委員＝町田多可雄、秋葉忠男▽党紀委員長＝市川洋太郎▽党紀委員＝山川荘太朗、進藤良人▽監査＝松岡昭、町田昇▽会計＝内山和彦、小林勝美▽事務局長＝内山和彦▽事務局次長＝大沢誥治▽事務局＝神田敬文、斉藤勇、吉澤文男、神山和久