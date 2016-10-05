飯能・日高・入間の地域情報発信
------お気軽にお問い合せください------
TEL 042-973-2525
受付時間：8:30 - 17:30 [ 土・日・祝除く ]
MENU
メニューを飛ばす
ホーム
Top Page
文化ライブラリー
Bunka Library
ぶんスポ
Bun-Spo
印刷のご案内
Print
自費出版
Self-publishing
お問い合せ
Contact
最近のニュース
HOME
»
最近のニュース
»
飯能←過去の飯能のニュース
»
【訃報】神田寶子（たみこ）氏（78）死去（飯能市本町）
【訃報】神田寶子（たみこ）氏（78）死去（飯能市本町）
投稿日 : 2016年10月5日
最終更新日時 : 2016年10月5日
作成者 :
bunkawp-admin
カテゴリー :
飯能←過去の飯能のニュース
神田寶子（たみこ）氏、10月４日死去、78歳。前夜祭は10月９日午後６時、葬儀告別式は10日午前10時より、いずれも飯能法要殿。喪主は夫の神田康夫さん。飯能市本町。
投稿タグ
前夜祭
,
神田寶子
,
葬儀
,
葬儀告別式
,
通夜
,
飯能法要殿
関連記事
【訃報】澤田徇子（じゅんこ）氏（90）死去（飯能市柳町）
【訃報】加藤明子（はるこ）氏（93）死去（飯能市双柳）
【訃報】梨木芳太郎氏（86）死去（梨木建設会長）
立川談慶さんが落語披露 飯能法要殿が寄席会場に
萩野住職との別れ惜しむ 長嶋氏、原氏が焼香
←
市内最大の物流施設 ＧＬＰ狭山日高Ⅱ 上鹿山地内に完成
埼玉西部の天気予報
地域活性に取り組む人たちの体験を聞こう
飯能から世界をめざすアスリートを
BOCA ＪAPAN 飯能校
最近の紙面
介護・医療現場で活躍できる人材の育成なら
PAGETOP
サイトマップ
埼玉県飯能市柳町12-10 〒 357-0035
TEL : 042-973-2525 / FAX : 042-974-3379
ホーム
印刷のご案内
広告のご案内
会社情報
お問い合せ
Copyright ©
文化新聞｜公式サイト｜bunkashinbun.co.jp
All Rights Reserved.
Powered by
WordPress
&
BizVektor Theme
by
Vektor,Inc.
technology.