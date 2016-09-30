飯能・日高・入間の地域情報発信
------お気軽にお問い合せください------
TEL 042-973-2525
受付時間：8:30 - 17:30 [ 土・日・祝除く ]
MENU
メニューを飛ばす
ホーム
Top Page
文化ライブラリー
Bunka Library
ぶんスポ
Bun-Spo
印刷のご案内
Print
自費出版
Self-publishing
お問い合せ
Contact
最近のニュース
HOME
»
最近のニュース
»
飯能←過去の飯能のニュース
»
【訃報】加藤明子（はるこ）氏（93）死去（飯能市双柳）
【訃報】加藤明子（はるこ）氏（93）死去（飯能市双柳）
投稿日 : 2016年9月30日
最終更新日時 : 2016年9月30日
作成者 :
bunkawp-admin
カテゴリー :
飯能←過去の飯能のニュース
加藤明子（はるこ）氏、９月27日死去、93歳。通夜は10月２日午後６時、告別式は３日午前10時より、いずれも飯能法要殿。喪主は加藤正幸さん（西武ガス社長）。飯能市双柳。
投稿タグ
加藤明子
,
告別式
,
葬儀
,
訃報
,
通夜
関連記事
【訃報】梨木芳太郎氏（86）死去（梨木建設会長）
【訃報】柳澤陽子氏（60）死去（元文化新聞記者）
【訃報】町田マツ氏（92）死去（飯能市川寺）
【訃報】細田智子氏（89）死去（飯能市緑町）
【訃報】山﨑貞次氏（山﨑畳店）死去（飯能市栄町）
萩野住職との別れ惜しむ 長嶋氏、原氏が焼香
←
かつての小学校用地 横手台グラウンドへ
埼玉西部の天気予報
地域活性に取り組む人たちの体験を聞こう
飯能から世界をめざすアスリートを
BOCA ＪAPAN 飯能校
最近の紙面
介護・医療現場で活躍できる人材の育成なら
PAGETOP
サイトマップ
埼玉県飯能市柳町12-10 〒 357-0035
TEL : 042-973-2525 / FAX : 042-974-3379
ホーム
印刷のご案内
広告のご案内
会社情報
お問い合せ
Copyright ©
文化新聞｜公式サイト｜bunkashinbun.co.jp
All Rights Reserved.
Powered by
WordPress
&
BizVektor Theme
by
Vektor,Inc.
technology.